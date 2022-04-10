20 лет назад пара уже готовилась к свадьбе, но тогда церемония так и не состоялась.

Голливудские артисты Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь обручились. Аффлек сделал своей возлюбленной предложение и подарил ей кольцо с большим зеленым бриллиантом.

Об этом сказала Лопес в своем блоге On the Jlo.

"Я всегда говорю, что зеленый - мой счастливый цвет. Может вы помните некое зеленое платье. Я поняла, что в моей жизни было много удивительных вещей, когда я была одета в зеленый", - сказала Лопес.

Напомним, Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Джильи". По сюжету они должны были играть влюбленных. Но это большое и светлое чувство настигло их не только на съемочной площадке, но и в реальной жизни.

Их роман стремительно развивался. В 2002 году они обручились. И пока поклонники ждали роскошной церемонии бракосочетания, влюбленные объявили о своем разрыве.

Много лет они практически не общались. И только год назад в сети начали появляться их совместные фото. Как оказалось, они воссоединились. Меньше чем через год после воссоединения Аффлек вновь сделал Лопес предложение. Они снова готовятся к свадьбе. Надеемся, что в этот раз они таки станут законными супругами.

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