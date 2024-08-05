Бывшая жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - блогерша Кристина Горняк - вернулась жить в Украину. Она объяснила, почему решила уехать из Европы.
Как известно, Кристина долгое время жила в Австрии и делила жизнь на две страны. Однако недавно она решила окончательно переехать на родину. На днях Горняк показалась в Киеве на благотворительном мероприятии, где рассекретила причины переезда.
По ее словам, она хочет строить отношения только с украинскими мужчинами, поэтому планирует жить в Украине.
"Это один из моментов, почему я решила больше не жить на две страны, а вернуться. Потому что я очень хочу, чтобы моя любовь на всю жизнь была именно из Украины", - поделилась бывшая ведущего.
Неожиданно блогерша заговорила об участии в романтическом шоу "Холостяк". Кристина предполагает, что когда-то именно она может стать главной героиней нового сезона "Холостячки". Однако сейчас Кристина не готова к подобным шоу.
"Мне пишут об этом (участие в "Холостячке" - УНИАН) каждый день мои подписчики. Знаете, возможно бы и пошла, но сейчас не до этого. Думаю, что сейчас наши классные ребята-герои на фронте, а после посмотрим. "Холостяк" еще да, но "Холостячка" еще, думаю, потом. На свидания хожу", - добавила Горняк.
К слову, Кристина была в отношениях с ведущим более 3 лет. В конце октября 2022 года стало известно, что пара разводится и уже получила документы о расторжении брака. Причина расставания Остапчука с блогершей до сих пор неизвестна, но их развод был скандальным. Они, кстати, до сих пор не могут поделить совместное имущество.
Напомним, ранее Кристина Горняк ответила, сменила ли фамилию после развода.