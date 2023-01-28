Недавно стало известно, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк расстались.

Вторая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк ответила на вопрос о смене фамилии. Женщина показала фото своего паспорта. Судя по нему, после свадьбы она взяла фамилию шоумена, но сейчас ее пока что не сменила. Как будет дальше нотариус не знает.

"Очень много вопросов о фамилии: я - Кристина Остапчук. Как говорится: "Из песни слов не выкинешь". А там дальше жизнь покажет" - прокомментировала Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк: детали развода

Спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны Вова и Кристина давали интервью, в котором выглядели идеальной парой. Они даже рассказали, что незадолго до 24 февраля планировали ребенка, но война отложила эти намерения. Также в интервью пара призналась, что после войны они все же планировали ребенка, и не одного.

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Однако уже осенью 2022 года публика заговорила о том, что Остапчук расстался со своей второй женой. Поклонники заметили это и по тому, что они перестали появляться друг у друга в блогах. В конце октября стало известно, что они уже получили документы о расторжении брака.

Причина развода Кристины Горняк и Владимира Остапчука до сих пор неизвестна, однако шоумен решил времени зря не терять - в сети уже показали его новую избранницу-журналистку.

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