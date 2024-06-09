Мурат Налкакиоглу поздравил девочку с важным праздником.

Бывший муж беглой певицы Ани Лорак - турецкий предприниматель Мурат Налкакиоглу - впервые за долгое время показал их общую дочь Софию. Мужчина поздравил ее с особым днем.

В своем Instagram Мурат опубликовал снимок девочки. Сегодня, 9 июня, она отмечает свое 13-летие. На фотографии звездная дочь позировала в рубашке, корсете и юбке. Свой образ София дополнила сдержанным макияжем. На фото заметно, что девочка сильно подросла и изменилась.

Предприниматель также публично обратился к дочери и поздравил ее с днем рождения.

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"С днем рождения! Люблю!" - написал под фото Налкакиоглу.

К слову, бизнесмен прожил в браке с предательницей Лорак почти 10 лет. У супругов родилась дочь в 2011 году. Сейчас девочка живет вместе с мамой в Москве. Заметим, что певица уже много лет строит свою карьеру в России. Артистка молчит о войне в Украине и поддерживает путинский режим. За свою пророссийскую позицию исполнительница попала под санкции СНБО. Зато ее экс-супруг Мурат живет в Украине и осуждает кровавые решения Кремля.

Напомним, ранее Мурат Налкакиоглу расстался со своей новой пассией. Он встречался с Фокси полгода.

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