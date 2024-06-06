Мурат Налкакиоглу расстался со своей новой пассией

Он встречался с Фокси полгода.

Недавно стало известно о том, что бывший муж опальной певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу закрутил новый роман. Будучи в браке с визажисткой Лилией Реус, он завел отношения с моделью Анастасией Фокси.

Их отношения напоминали сказку. Налкакиоглу ухаживал за своей избранницей, делал ей дорогие подарки, а также спустя несколько месяцев отношений сделал ей предложение руки и сердца. В тот момент Фокси согласилась выйти замуж за бизнесмена.

Однако вскоре стало известно, что пара рассталась. Причину они так и не назвали. При этом Мурат опубликовал новую "историю" на своей странице в Instagram, посвященную отношениям между мужчиной и женщиной.

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"Будь так занят любовью к своей жизни, что у тебя не будет времени на сомнения, беспокойство или страх", - написал Налкакиоглу.

Кроме того, Мурат удалил все совместные фотографии с Анастасией из своих соцсетей. Фокси сделала то же самое.

Стоит отметить, что ранее и Фокси намекнула на завершение отношений с Муратом, с которым была вместе полгода. Она опубликовала черно-белое фото и отметила: "Не смотря ни на что, это была красивая история". К этому посту она добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

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