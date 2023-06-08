Она не считает себя легкодоступной.

Известная украинская модель Алина Байкова дала интервью журналисту Дмитрию Гордону, во время которого рассказала, предлагали ли ей деньги за интим.

По словам модели, однажды ей написала какая-то девушка и сказала, что русский олигарх хочет пригласить ее на отдых. Однако Алину смутило то, что она начала предлагать ей деньги, которые этот мужчина готов заплатить за вместе проведенное время.

Также Байкова решила больше узнать об этом мужчине и выяснила, что он женат.

Видео дня

"Было у меня один раз, когда мне девочка пишет, и говорит: "Я нашла твой номер телефона, и тут русский олигарх какой-то предлагает поехать с ним на вакейшн. За деньги". Я ответила, что мне это вообще не интересно. Для меня это, как оскорбление, потому что если тебе женщина нравится, то попробуй пофлиртовать, подойти с другой стороны... Зачем сразу деньги предлагать?" - рассказала Байкова.

Она добавила, что не является легкодоступной. Более того, у нее постоянно такое выражение лица, что многие боятся к ней даже подойти.

"У меня имидж другой. У меня на лице написано, что я с*ка. Ко мне боятся подойти и женщины, и мужчины", - подытожила модель.

Кто такая Алина Байкова

В юношестве Алина Байкова работала официанткой и мечтала стать моделью. Однако ей казалось, что она не подходит на эту роль. Однажды в клубе она познакомилась с девушкой, которая стала убеждать ее в том, что ей все же нужно заняться моделингом.

Вскоре Байкова полетела в Китай по контракту. В 2011 году она участвовала в неделях моды по всему миру: Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж. Из-за частых перелетов она решила остаться жить в США.

Кроме того, Алина поддерживает Украину. Она неоднократно появлялась на светских мероприятиях в платьях с нецензурным обращением к диктатору Владимиру Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: