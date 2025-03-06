Екатерина поздравила ведущего с семейным праздником и вспомнила, как начинались их отношения.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - публично обратилась к звездному мужу.

Сегодня, 6 марта, супруги празднуют первую годовщину брака. По случаю праздника Екатерина опубликовала совместное фото с любимым и призналась ему в любви в сети.

"С годовщиной бракосочетания. Я люблю тебя любить", - написала блогерша в своем Instagram.

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Позже она вспомнила их первое свидание и показала, какой презент сегодня получила от Остапчука. В частности, мужчина подарил Екатерине большой букет красных тюльпанов.

"Хорошо, что я все-таки не отморозилась, а у тебя был плохой вкус в 2022 году (я выглядела хуже), и у нас все так прикольно получилось", - в шутку написала Полтавская.

Блогерша также отметила, что лучшие времена для их пары - это были первые полгода, когда никто не знал, что они вместе. К слову, Екатерина и Владимир долгое время скрывали свои отношения. Однако в прошлом году они поженились, а в декабре у них родился общий сын Тимофей.

Напомним, ранее ведущая Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной. Звездные супруги уже 13 лет вместе.

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