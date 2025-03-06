Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - публично обратилась к звездному мужу.
Сегодня, 6 марта, супруги празднуют первую годовщину брака. По случаю праздника Екатерина опубликовала совместное фото с любимым и призналась ему в любви в сети.
"С годовщиной бракосочетания. Я люблю тебя любить", - написала блогерша в своем Instagram.
Позже она вспомнила их первое свидание и показала, какой презент сегодня получила от Остапчука. В частности, мужчина подарил Екатерине большой букет красных тюльпанов.
"Хорошо, что я все-таки не отморозилась, а у тебя был плохой вкус в 2022 году (я выглядела хуже), и у нас все так прикольно получилось", - в шутку написала Полтавская.
Блогерша также отметила, что лучшие времена для их пары - это были первые полгода, когда никто не знал, что они вместе. К слову, Екатерина и Владимир долгое время скрывали свои отношения. Однако в прошлом году они поженились, а в декабре у них родился общий сын Тимофей.
Напомним, ранее ведущая Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной. Звездные супруги уже 13 лет вместе.