Андрей также поздравил любимую.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик публично обратилась к своему мужу - хореографу Андрею Дикому.

Оказалось, что сегодня, 23 декабря, пара празднует годовщину свадьбы. Звездные супруги вместе уже 13 лет. В честь праздника Лилия поздравила любимого в своем Instagram.

"13 лет вместе. День рождения нашей прекрасной Дикой семейки. Кружевная свадьба. Это про кружево из любви, нежности, терпения, страсти и безумия. Это наша история, которую мы создаем каждый день. Люблю тебя, мой Дикий, за каждую ниточку этой истории. Мне кажется, мы плетем вместе что-то уникальное и неповторимое: нашу семью. Спасибо, что ты меня так же уверенно ведешь по жизни, как когда-то в танце. Пять сердечек - это тоже про нас. Я, ты и три наших цветочка", - написала Ребрик и показала фото со свадебной фотосессии, которую они делали на 10-ю годовщину.

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Любимый Лилии также опубликовал трогательное сообщение на своей странице. Мужчина назвал совместные годы с женой самыми счастливыми в жизни.

"С днем рождения нашу Дикую семейку. Уже 13 лет самой счастливой жизни", - написал Андрей.

К слову, пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами". У них закрутился роман, а позже влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас супруги воспитывают трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала долгожданную встречу с родителями.

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