В 2022 году Максим Аплин выехал из РФ и осудил путинский режим, как и его избранница-актриса.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая много лет жила и работала в РФ, высказалась о гражданстве своего избранника - бизнесмена Максима Аплина. Звезда картин "Кухня", "Любовь и пламя" ответила на слухи, что россиянин хочет стать получить украинский паспорт.

Эту информацию артистка прокомментировала в интервью Славе Демину. Кузнецова опровергла слухи о том, что ее избранник станет гражданином Украины. По ее словам, сейчас войн работает над получением паспорта Испании. Однако это довольно затяжной процесс, который требует многих документов и многолетней жизни в стране. Ранее сама актриса рассказывала, что Аплин хотел бы получить украинский паспорт, потому что восхищается Украиной и нашим народом, но пока это невозможно.

"Это неправда. Это просто кто-то там что-то сказал, придумал. Он сейчас заботится об испанском гражданстве, учитывая, что он это делал еще с 2016 года. Он в процессе, потому что для того, чтобы его удержать, ему надо определенное время быть, там, карточка резидента, еще вид на жительство иметь", - пояснила Екатерина.

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Сейчас пара живет сразу на три страны. После выезда из РФ три года назад они поселились на Тенерифе. Однако большую часть времени актриса проводит в Украине, где строит свою карьеру и проводит время с родными. Тем временем ее избранник занимается работой на острове Шри-Ланка. Вскоре влюбленные планируют переехать в Валенсию, потому что, как говорит кинозвезда, им не хватает материка и мегаполиса на Тенерифе. О своем жилье за границей она пока не думает.

"Я работаю в Украине. Он работает на Шри-Ланке, а наша база, где мы живем, это Тенерифе. На Тенерифе у него нет никакого бизнеса. Мы думаем переехать в Валенсию. Потому что все же нам не хватает материка, не хватает немножечко мегаполиса такого", - поделилась Кузнецова.

К слову, пара познакомилась в 2017 году. Через четыре года на Шри-Ланке Максим сделал Екатерине предложение, однако они до сих пор не находятся в официальном браке. С 2022 года они оба выступили против войны и оборвали все связи со страной-агрессором.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова ответила, общается ли с актерами из сериала "Кухня" во время войны. Она также высказалась об артистах-предателях, которые остались в РФ после 2022 года.

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