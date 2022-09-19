Скандал случился летом. Тогда студия попала в центр обсуждений из-за невыплаты зарплат своим сотрудникам.

Летом 2022 года один из экс-сотрудников "Дизель студио" пожаловался на невыплату заработной платы. За него заступилась экс-холостячка Ксения Мишина, написав: "Такие поступки Дизель Студио из-за буквы Z в логотипе?". Это очень не понравилось руководителю юмористического проекта "Дизель Студио". Алексей Бланарь назвал Мишину "политической проституткой".

Сейчас актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов в интервью Славе Демину объяснил, почему так случилось. Слава Демин спросил, правильно ли такое писать в адрес Мишиной.

"Нет, конечно нет. Это было очень жестко, и именно я попросил его извиниться. Я объясню: Лешка (Алексей Бланарь, - ред УНИАН) попал в оккупацию, он жил немного дальше и к нему зашли. К нему приехали на танке, разломали ворота. У него трое детей, которые были на улице. На них нацелили автоматы и начали обыскивать. И они 18 дней находились в оккупации, натерпелись многого. И когда он услышал, что нас сравнила Ксения с рашистами, его просто "рвануло". Он это написал, потом удалил и извинился", - рассказал Егор Крутоголов.

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Также он добавил, что Алексей Бланарь и его семья не пострадали, однако на зверства насмотрелись.

"Они (оккупанты, - ред) пристрелили на глазах его детей собаку и хотели пристрелить вторую. Но вторую успели забрать. Вырвали танком генератор, обыскивали дом и так далее. Детей не трогали, но целились в них оружием", - добавил Крутоголов.

Напомним, после скандала и осуждений в сети руководитель "Дизель Студио" извинился перед Мишиной за "проститутку".

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