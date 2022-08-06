Блогер и телеведущая сначала не знала о том, какие планы были у ее супруга.

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала, что не знала о планах своего мужа Тимура Хромаева идти в отряд добровольцев. В разговоре с Алесей Бацман Маша призналась, что услышав решение супруга, у нее отняло речь. Было настолько тяжело, что она даже не могла дышать.

"Тимур мне сообщил, что он, оказывается, уже несколько недель как в добровольческом отряде. Он мне не говорил. Он меня поставил перед фактом. Я понимала, что я его не уговорю, ничего не изменить", - прокомментировала автор YouTube-проекта.

Ефросинина говорит, что она в этот момент была в очень тяжелом эмоциональном состоянии, а Тимур был спокоен.

"Мой Тимур надел на себя какой-то пузырь, в котором он постоянно сидел в новостях, он думал. Он словно замер. Фактически, когда он нас вытолкнул из страны, он раз и попринимал ряд своих важных мужских решений. Он постоянно мне говорит, что ему спокойнее, когда мы здесь. Ему спокойнее, когда мы в безопасности. Он может делать то, что он считает должным делать. Он сделал свой выбор, к сожалению, он сделал его без меня. Но он знал, наверное, мою реакцию, поэтому он предпочел мне ничего не сказать", - резюмировала Мария.

Напомним, Мирзоян эмоционально призвал Ефросинину и Полякову закрыть свою передачу.

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