Хейтеры недовольны тем, что Ефросинина не перешла на украинский язык.

В одном из выпусков программы "Взрослые девочки" украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему не переходит на украинский язык. Тогда она сказала, что ей сложно формулировать свои мысли на государственном языке так, чтобы это было смешно.

После таких слов ее накрыла волна хейта. Не только пользователи сети возмутились этому, но и украинские звезды. Поэтому Маша решила ответить своим хейтерам.

"Просто сели там несколько чуваков и две тети и облили меня дерьмом. Из этого последовали заголовки. И вот здесь оно уже долетело до тех людей, для которых эта тема очень болезненна. И я их понимаю. Ибо когда тебе болит, и ты читаешь, что она, с*ка такая, "отказывается говорить по-украински", ты приходишь к ней в комментарии и желаешь, чтобы ее дети были убиты рашистами и изнасилованы", – высказалась Ефросинина в эфире "НВ".

Она добавила, что эта ситуация очень выгодна и России. Мол, крымчанка столько всего сделала для Украины, а жители страны ее просто "распяли".

"Не являюсь ли я сегодня идеальным примером того, чтобы русскоязычную ведущую, которая еще в 2014 году кричала против аннексии Крыма, что "я крымчанка, меня никто не трогает в этой стране", сегодня показать по всем каналам: "Смотрите, как ее распяли, несмотря на то, сколько она делает?" – добавила ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о бредовом предложении от путинистов.

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