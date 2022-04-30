Артистка заявила, что Таисия Повалий не является гражданкой украины, исходя из ее позиции.

Украинская певица Ирина Федишин дала интервью программе "Зірковий шлях", где высказала свою позицию касательно действий Таисии Повалий. Та уже долгое время живет и работает в России, а после того, как РФ вторглась в ее родную Украину, она продолжает давать концерты на территории страны-агрессора.

"Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть – значит, она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну, то приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", - высказалась Ирина.

Певица добавила, что украинские артисты, работавшие на РФ, создали слишком много проблем не только для нашей культуры.

"Сеяли здесь "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской песни, культуры. Россияне делали свои премии, а наши артисты туда носились за премиями, потому что здесь им не хватало... Россияне сначала зомбировали наших людей культурой, а теперь заехали танками", - резюмировала Ирина Федишин.

Напомним, ранее Федишин призвала львовян не игнорировать воздушную тревогу после авиаудара по городу.

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