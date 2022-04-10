Ефросинина занимается волонтерством и помогает женщинам с детьми.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина дала интервью Славе Демину, в котором рассказала о зверствах российских оккупантов, об убийствах украинцев и об изнасилованных детях.

"Начинать нужно с судмедэкспертизы, которую должны провести с мертвыми украинцами, которых изнасиловали, убили, сожгли, а дальше или проехали по ним танкам, либо закопали. Там нет даже половины тел понимания того, что с ними произошло, в таком они ужасном состоянии", - сказала Маша.

Также она сказала, что ее благотворительный фонд помогает женщинам и детям, которые пострадали от оккупантов.

"Те дети, которые идут на контакт, с ними работают высококвалифицированные специалисты, нейропсихологи. Самому младшему ребенку, которого изнасиловали оккупанты - 10 лет. Это мальчик", - добавила ведущая.

Также она отметила, что поступила информация о надругательстве над новорожденным ребенком. Но пока эту информацию не проверили, она не может ее комментировать.

"Я видела информацию в сети, что было надругательство над новорожденным", - подытожила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о жестокости россиян.

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