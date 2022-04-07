Жестокость россиян не имеет предела.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина с начала вторжения России в Украину ведет информационную борьбу. В своих социальных сетях она рассказывает правду о войне в Украине, о том, как российские оккупанты уничтожают наши города и зверски убивают мирное население.

И если украинцы, глядя на эти кадры, заливаются слезами, потом встают и идут помогать украинской армии и беженцам, то зомбированные россияне твердят одно: "Это фейк".

Мало того, что они не выходят на протесты и не призывают власть РФ остановить войну в Украине, они еще и пишут гневные комментарии украинских знаменитостям, которые пытаются достучаться до всего мира.

Так, Ефросинина рассказала, что ей пишут в социальных сетях россияне. Одним из самых запоминающихся и страшных комментариев было жестокое пожелание ее сыну Александру.

"Они все желали моему сыну кастрации кислотой", - рассказала телеведущая в интервью "Радио НВ".

Напомним, ранее Маша Ефросинина объяснила, почему российские звезды не выходят на протесты.

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