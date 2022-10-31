Знаменитости не постеснялись показаться с чистыми лицами.

Украинская ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова выпустили новый эпизод шоу "Взрослые девочки", во время которого решились на эксперимент. Они полностью смыли макияж и показались поклонникам с чистыми лицами. Девушки пошутили, что это конкурс "Кто лучше выглядит".

"Единственное, чего у меня нет вообще, это бровей", - сказала Полякова.

Она добавила, что любой хейт в адрес их естественной красоты не вызывает у них возмущения, ведь они себе нравятся такими, какие есть.

"Можете написать нам, что мы страшные, старые, уродливые, а нам пох*й, потому что мы себе нравимся", - добавила Оля Полякова.

Стоит отметить, что Ефросинина и Полякова не скрывают, что делают уколы красоты и регулярно обращаются к косметологам. Певица, например, начала колоть ботокс в 20 лет.

Напомним, ранее 74-летняя модель Мэй Маск показала, как выглядела в бикини в 20 лет.

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