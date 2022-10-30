74-летняя мама Илона Маска в любом возрасте выглядит потрясающе.

Канадская модель Мэй Маск обнародовала на своей странице в Instagram архивные фотографии, на которых позирует в бикини.

Женщина рассказала, что тогда она впервые снялась для календаря. Снимки были опубликованы без фотошопа и ретуши. Стоит отметить, что в 20, что в 74 года Маск выглядит превосходно.

Известно, что Мэй с детства мечтала быть моделью, а строить карьеру начала уже в 18 лет. Ее даже не остановили три беременности. После каждых родов она быстро восстанавливала форму и продолжала сниматься для модных глянцев.

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Она позировала не только в роскошных нарядах, но и в бикини. Впрочем, Маск есть чем похвастаться, ведь она всегда следила за своей фигурой и внешним видом в целом.

"В 1969 году я снялась для своего первого календаря. К сожалению, нет фото, так как их было трудно найти. Вот несколько фотографий в купальниках, когда мне было 20. Сейчас, в 74 года, это мой второй календарь. Пора!" - подписала снимки Мэй Маск.

А вот так 74-летняя Мэй Маск выглядит сейчас:

Напомним, ранее 16-летняя дочь Фреймут сверкнула пышной грудью.

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