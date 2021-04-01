Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram фотографию в полупрозрачном белье.
Читайте такжеПопулярная модель без белья сверкнула пышной грудью
Девушка позирует, стоя на четвереньках. Она надела синий полупрозрачный топ и микротрусики. Отметим, что у Довс шикарная фигура, которой она уделяет много времени.
Также девушка распустила волосы, нанесла на лицо легкий макияж и дополнила образ серьгами-кольцами.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram