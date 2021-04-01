Эбби Довс снялась в пикантной позе.

Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram фотографию в полупрозрачном белье.

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Девушка позирует, стоя на четвереньках. Она надела синий полупрозрачный топ и микротрусики. Отметим, что у Довс шикарная фигура, которой она уделяет много времени.

Также девушка распустила волосы, нанесла на лицо легкий макияж и дополнила образ серьгами-кольцами.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич