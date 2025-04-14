Актриса возмущена, что отец ее сына устроил тайные крестины для мальчика, где были только "русские православные".

Известная американская актриса Джулия Фокс публично унизила своего экс-супруга - российского пилота частных самолетов Питера Артемьева - и назвала его неудачником. Модель возмутилась поступком бывшего, который устроил тайные крестины их общего сына и не пригласил туда маму мальчика.

В своем TikTok знаменитость опубликовала видео, в котором выразила свое недовольство поступком пилота. Оказалось, что на праздник, как говорит Фокс, бывший пригласил только "русских православных". По ее словам, она была шокирована, когда узнала, что сыну Валентино устроили праздник без нее, поскольку на протяжении четырех лет сама воспитывала мальчика и не была против общения Питера с малышом.

"Я уже давно не была так расстроена. Я пришла в школу к сыну на его выступление, там был его отец. Но он, как обычно, опоздал. Мне нужно было положить вещи в машину, поэтому мы все вместе пошли к ней. Он мне показывает на церковь рядом и говорит: "О, вот здесь мы крестили Валентино". Я спросила, почему меня не пригласили. А он заявил: "Тебя звали, ты просто не захотела прийти". Если бы меня приглашали на подобное мероприятие, я бы это запомнила. Я бы пришла", - возмутилась звезда.

Видео дня

После инцидента она решила пообщаться с мамой Артемьева. Свекровь попыталась оправдать такой поступок сына тем, что крестины это якобы русская традиция и приглашают на такой праздник только "русских православных".

"Я говорила: "Не врите мне. Это все оправдания. Я мать этого ребенка, а не вы". На что она ответила: "Ладно, я просто думала, что тебе все равно". Все равно? Я четыре года одна воспитывала этого ребенка, делала для него все, возила его с собой по всему миру, где бы я ни работала, и вы думаете, мне все равно? Послушай, это твоему сыну все равно", - подчеркнула актриса.

В то же время она добавила, что не планирует ограничивать общение Питера с сыном. Однако эта ситуация была очень болезненной для нее. В конце видео Джулия Фокс обратилась к подписчицам и сказала: "Я очень злая, эти люди будто животные. Поэтому девушки, прошу вас от всего сердца, не рожайте от неудачников".

Что известно о личной жизни Джулии Фокс

Артистка вышла замуж за пилота в ноябре 2018 года. Однако уже через два года супруги объявили о разводе. На момент разрыва отношений актриса была беременна. Их общий сын появился на свет в 2021-м.

В январе 2022 года знаменитость подтвердила, что находится в отношениях с американским рэпером Канье Уэстом. Их роман также длился недолго. Пара разошлась через несколько месяцев после объявления о своих отношениях

Свою карьеру звезда начала с создания одежды. Она создала собственный бренд. Позже она также была художницей, фотографом и моделью. Популярность ей принесла роль в картине "Неограненные драгоценности" 2019 года, где она сыграла Джулию Де Фиоре.

Напомним, ранее инсайдеры сообщили, что Ким Кардашьян хочет лишить Канье Уэста родительских прав. Она недовольна эпатажным поведением бывшего и убеждена, что он негативно влияет на детей.

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