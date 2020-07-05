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Невеста Криштиану Роналду возбудила поклонников пышными формами

12:55, 05 июля 2020
Звезды
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Джорджина показала фото / фото instagram.com/miss_georginarodriguez

В Instagram просочилось фото, где девушка позирует в бассейне. Так, на Джорджине надет раздельный черный купальник, который выгодно подчеркивает ее пышные формы. К описанию к фото указано, что эта девушка не нуждается в подписи.

Как сообщал УНИАН, ранее невесту Роналду заподозрили в накладной попе.

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