Невесту Роналду заподозрили в накладной попе
15:30, 01 июля 2020Звезды
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Джордину Родригес обвинили во вранье.
Девушка отдыхала с женихом / фото instagram.com/miss_georginarodriguez
Невесту знаменитого футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджину Родригес обвинили в обмане.
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Пара отдыхала в Италии на яхте. Но папарацци как всегда не дремлют. Они сделали несколько фото девушки и выложили в сеть. Поклонники сексапильной девушки отметили, что на этих фото она не такая идеальная, как в Instagram.
На снимках Джорджина выгнулась таким образом, что ее попа неестественно увеличилась. Фанаты предположили, что девушка могла надеть нижнее белье, которое визуально увеличивает ягодицы, но не угадала с размером.
Джорджина показала попу / фото instagram.com/miss_georginarodriguez
Как сообщал УНИАН, ранее Роналду изменил своей беременной девушке.
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