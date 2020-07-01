Невесту Роналду заподозрили в накладной попе

Джордину Родригес обвинили во вранье.

Невесту знаменитого футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджину Родригес обвинили в обмане.

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Пара отдыхала в Италии на яхте. Но папарацци как всегда не дремлют. Они сделали несколько фото девушки и выложили в сеть. Поклонники сексапильной девушки отметили, что на этих фото она не такая идеальная, как в Instagram.

На снимках Джорджина выгнулась таким образом, что ее попа неестественно увеличилась. Фанаты предположили, что девушка могла надеть нижнее белье, которое визуально увеличивает ягодицы, но не угадала с размером.

Как сообщал УНИАН, ранее Роналду изменил своей беременной девушке.

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