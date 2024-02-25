Мужчина пока не комментирует эту ситуацию.

Американский актер Джордж Клуни может остаться без дома в Великобритании. А все из-за того, что его роскошный особняк пострадал от наводнения из-за сильных дождей. Об этом пишет издание Mirror.

Отмечается, что Клуни является обладателем большой территории, на которой кроме дома есть собственный кинотеатр, винный погреб, сад и бассейн. Все это оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов (это примерно 727 миллионов гривень). Однако сад и прилегающая территория уже находятся под водой, а сумма будущих убытков после наводнения еще не называется.

Существует вероятность, что непогода будет продолжаться в ближайшие дни.

Видео дня

"Есть вероятность того, что порывы ветра могут достигать 60-70 миль в час, в основном на открытых побережьях, хотя в более широком масштабе увидим более короткий период сильного, шквалистого дождя с градом и громом в нескольких местах. Повышается вероятность наводнений и разрушений", - отмечают синоптики в Великобритании.

Сам Клуни пока не комментирует этот инцидент.

Что известно о доме Джорджа Клуни

Джордж вместе с женой приобрели поместье в Великобритании еще в 2014 году. В целом он имеет девять спален и большую территорию. Однако это не первый раз, когда дом пострадал от непогоды - ранее наводнение разрушило теннисные корты, веранду и тоже сад. Супруги долгое время делали ремонт и восстанавливали затопленные участки.

Напомним, ранее дом экс-судьи проекта "МастерШеф" Татьяны Литвиновой был поврежден.

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