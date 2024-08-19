Генпрокуратура РФ обвинила сотрудников фонда в дискредитации страны и поддержке оппозиции.

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" деятельность Фонда "За справедливость" известного американского актера Джорджа Клуни. В стране-агрессорке заявили, что организация проводит работу "направленную на дискредитацию" России.

В Telegram-канале российской генпрокуратуры отметили, что фонд якобы поддерживает "лживых патриотов", а также участников так называемых экстремистских объединений и террористических организаций.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость"). Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Он активно поддерживает псевдопатриотов, которые покинули страну, членов запрещенных экстремистских ассоциаций и террористических организаций", - говорится в сообщении ведомства.

Видео дня

Более того, по версии захватчиков, организация на территории РФ "продвигает инициативы уголовного преследования" российских властей и дает "негативные псевдоэкспертные оценки" законодательству страны-агрессора.

Фонд Клуни основан в 2016 году самим артистом и его женой - юристом Амаль Клуни. Организация функционирует в более чем 40 странах мира. Представители фонда занимаются, в частности, документированием преступлений России на территории Украины, а также расследованиями нарушений прав человека.

К слову, Россия уже назвали десятки иностранных организаций, аналитических центров "нежелательными" с 2015 года. Следовательно, все благотворительные образования не могут работать в РФ и сотрудничать с российскими компаниями.

Напомним, ранее Джордж Клуни описал зверства "Вагнера" и призвал бороться с террористами.

Вас также могут заинтересовать новости: