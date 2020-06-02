Риз Уизерспун рассказала, как ей было больно объяснять 7-летнему сыну причины протестов в США
Голливудская актриса и звезда известных американских сериалов Риз Уизерспун высказалась в поддержку масштабных акций протеста в США после смерти темнокожего мужчины во время задержания белыми копами.
Соответствующее заявление Уизерспун сделала в Instagram.
Знаменитость рассказала о том, как трудно ей было – белокожей женщине - объяснить своему белокожему 7-летнему сыну причины демонстраций и растолковать определение понятия расизма. По словам звезды, тогда ей было «очень больно».
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«Но не так больно, как стать жертвой одного из этих бессмысленных, жестоких и недобросовестных преступлений. Не так больно, как той семье, которая ежедневно вынуждена переживать потери, преследования и дискриминацию», – подчеркнула американка, попросив своих сторонников поговорить со своими детьми о проблеме расизма, привилегиях, фанатизма и ненависти.
При этом Уизерспун заявила о поддержке протестующих и присоединилась к масштабному социальномуу флешмобу #Blacklivesmatter. Также она добавила, что поддержит правозащитные организации и бизнес темнокожих.
«И самое главное – я поддерживаю голосование, голосование за лидеров, которые хотят изменений. Губернаторы, мэры, сенаторы... Я с нетерпением жду лидеров, которые выйдут в этот момент и подойдут к людям», – заметила Риз.
Как сообщал ранее УНИАН, смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира. Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании.
Ожидается, что похороны афроамериканца пройдет в Миннеаполисе 4 июня.
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