СМИ сообщают, что голливудский актер встречается со своим адвокатом.

Голливудский актер Джонни Депп после скандального развода с Эмбер Херд начал встречаться со своим адвокатом Джоэл Рич.

Об этом сообщает Us Weekly.

По данным издания, женщина всегда находилась рядом с Деппом, она очень ему помогала в период бракоразводного процесса, за которым следил весь мир.

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Инсайдер издания и вовсе отметил, что у актера и адвоката, действительно, очень серьезные отношения: "Химия зашкаливает, между ними все серьезно".

При этом известно, что у Джоэл есть муж и двое детей. Пока неизвестно, планирует ли она официально разводиться ради отношений с Деппом.

Напомним, ранее Джонни Депп громко отпраздновал свою победу в суде над экс-супругой Эмбер Херд. Известно, что "победная" вечеринка состоялась в клубе Laylow в Ноттинг-Хилле (Лондон). В компании актера были его коллеги и друзья. Сообщается, что празднование обошлось Деппу в 300 тысяч долларов.

Кроме того, Джонни Депп после суда над Эмбер Херд пожертвовал детским больницам 800 тысяч долларов. Благотворительный фонд актера "Never Fear Truth" ("Никогда не бойся правды") передал деньги нескольким организациям.

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