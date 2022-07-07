Благотворительный фонд актера "Never Fear Truth" ("Никогда не бойся правды") передал деньги нескольким организациям.

59-летний актер Джонни Депп, известный миру по своей роли капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", после скандального судебного разбирательства со своей экс-супругой Эмбер Херд занялся благотворительностью. Как пишет издание Daily Mail, со своих счетов Депп передал 800 тысяч долларов различным благотворительным организациям.

Сообщается, что пожертвование актера было разделено между Фондом детской больницы Перта, Детской благотворительной организацией больницы Грейт-Ормонд-стрит, Коалицией Footprint и Детской больницей Лос-Анджелеса.

Фонд детской больницы Перта поблагодарил актера за щедрость.

Отметим, после победы в суде над своей бывшей женой Эмбер Херд, один из самых известных голливудских актеров Джонни Депп закатил вечеринку за $300 тысяч. Известно, что "победная" вечеринка состоялась в клубе Laylow в Ноттинг-Хилле (Лондон). В компании актера были его коллеги и друзья.

Напомним, победа в суде поспособствовала тому, чтобы Депп вернулся в "Пираты Карибского моря". По данным СМИ, актер уже обсуждает условия возможного сотрудничества с компанией Disney.

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