Известно, что легендарный актер начал переговоры с Disney о сделке на 300 миллионов долларов.

59-летний актер Джонни Депп, которого суд недавно оправдал по делу о клевете его экс-супруги Эмбер Херд, сейчас пытается вернуться к той работе, которую вел до публичного скандала. Из-за обвинений в насилии он был исключен из проектов франшизы Disney.

Сейчас, как пишет Daily Mail, актер планирует вернуться. Собеседник издания сообщил, что компания Disney заинтересована в налаживании отношений с Деппом.

"Они связались с актером до судебного разбирательства по делу о диффамации против Эмбер Херд и спросили, заинтересован ли он в возвращении в еще один или два пиратских фильма. Сообщается, что сделка заключается в том, чтобы Джонни Депп исполнил роль Джека Воробья в "Пираты Карибского моря 6" и снялся в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины", - утверждает источник.

Сейчас речь идет о том, что на проектах Депп может заработать чуть больше 300 миллионов долларов.

Напомним, Джонни Депп закатил вечеринку за $300 тысяч в честь победы в суде над Эмбер Херд.

Также УНИАН писал, что сеть взорвалась мемами из-за признания Эмбер Хёрд в том, что она подложила в кровать Джонни Деппа фекалии.

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