Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила сексуальное насилие

По словам Роулинг, в 20 лет она была очень уязвима, а мужчина, личность которого она не стала раскрывать, "воспользовался ее положением".

Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о волшебнике Гарри Поттере, призналась, что в 20 лет пережила сексуальное насилие.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По словам Роулинг, в то время она была очень уязвима, а мужчина, личность которого она не стала раскрывать, «воспользовался ее положением».

Таким образом писательница попыталась оправдаться после обвинений во враждебном отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

Как сообщал УНИАН, ранее Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя новый коронавирус.

Автор "Поттерианы" лечилась дома самостоятельно, правда под присмотром мужа-врача. Он ей посоветовал, как можно снять респираторные симптомы. Сейчас Джоан может смело сказать, что она выздоровела и способ лечения помог ей полностью.

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