25-летняя модель разместила снимок, на котором шагает по подиуму.

Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, опубликовала архивный снимок.

Читайте такжеМодель Джиджи Хадид поделилась снимком с дочкойВ Instagram 25-летняя модель, которая пока не обнародовала имя дочери, разместила снимок, на котором шагает по подиуму. "Год назад сегодня @jacquemus! Моя девочка тоже была там", - подписала снимок молодая мама, намекая на то что в то время она уже знала, что беременна.

Поклонники оценили снимок супермодели, засыпав ее в комментариях положительными отзывами.

Напомним, что молодая мама не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к работе.

Кто такая Джиджи Хадид

Настоящее имя американской супермодели палестинского происхождения Джелена Нура Хадиид. Она родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе.

Хадид одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret.

С декабря 2019 года Хадид встречается с бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом; они сходились и расставались несколько раз, начиная с конца 2015 года.

В сентябре 2020 года у Джиджи Хадид и Зейна Малика родилась дочь.

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Автор: Ирина Погорелая