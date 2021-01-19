Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре впервые стала мамой, опубликовала архивный снимок.
Читайте такжеМодель Джиджи Хадид поделилась снимком с дочкойВ Instagram 25-летняя модель, которая пока не обнародовала имя дочери, разместила снимок, на котором шагает по подиуму. "Год назад сегодня @jacquemus! Моя девочка тоже была там", - подписала снимок молодая мама, намекая на то что в то время она уже знала, что беременна.
Поклонники оценили снимок супермодели, засыпав ее в комментариях положительными отзывами.
Напомним, что молодая мама не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к работе.
Кто такая Джиджи Хадид
Настоящее имя американской супермодели палестинского происхождения Джелена Нура Хадиид. Она родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе.
Хадид одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret.
С декабря 2019 года Хадид встречается с бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом; они сходились и расставались несколько раз, начиная с конца 2015 года.
В сентябре 2020 года у Джиджи Хадид и Зейна Малика родилась дочь.
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