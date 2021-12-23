Актер добавил, что уже несколько лет борется со сексуальной зависимостью.

Американский актер Джеймс Франко в интервью радиостанции SiriusXM рассказал, что вступал в сексуальные отношения со студентками своей актерской школы.

Он занимался с ними сексом с 2014 года - именно тогда он основал школу. Но уже через несколько лет понял, что у него сексуальная зависимость, поэтому решил с ней бороться. Чтобы справиться с постоянным сексуальным желанием он начал посещать тематические собрания.

Читайте также"Третий год она со мной": Елена Кравец впервые рассказала о серьезной болезни"Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе, но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно... В то время я думал: если это по обоюдному согласию, всё нормально", - заявил Франко.

При этом два года назад студентки обвинили его в домогательствах. По их словам, актер обещал им роли в кино, если те вступят с ним в интимную связь. Дело дошло до того, что студентки подали иск в суд, но сам Джеймс все отрицал. Также в сети есть информация о том, что он тогда заплатил более двух миллионов долларов за урегулирование судебного процесса.

Напомним, ранее киноактера Владимира Талашко обвинили в домогательствах его бывшие студентки.

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