Певица показала фото / eastnews.ua
Известная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram откровенные фотографии.
Звезда позирует на кровати в полупрозрачной белой рубашке и трусиках. На ноги она надела ботильоны со змеиным принтом. Стоит отметить, что у 51-летней певицы достаточно подтянутая фигура.
Певица показала фото / instagram.com/jlo
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