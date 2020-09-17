Певица позировала на кровати.

Известная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram откровенные фотографии.

Звезда позирует на кровати в полупрозрачной белой рубашке и трусиках. На ноги она надела ботильоны со змеиным принтом. Стоит отметить, что у 51-летней певицы достаточно подтянутая фигура.

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Автор: Диана Могилевич