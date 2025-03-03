Максим Галкин поддержал Зеленского после инцидента с Трампом

Он опубликовал красноречивое фото.

Российский юморист Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Он регулярно высказывается в поддержку нашей страны, поэтому не мог оставить без внимания инцидент Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

В своем блоге он обнародовал фотографию президента Украины и Карла III. На снимке Зеленский предстал в штанах и черной кофте. В похожем образе он был на встрече с Трампом, однако президенту США это не понравилось, на чем он и акцентировал внимание.

"Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме", - подписал фото Галкин.

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Инцидент Зеленского и Трампа - что известно

В Bild писали, что Трамп "срежиссировал" ссору перед камерами, чтобы унизить Зеленского публично. В издании считают, что сперва вице-президент США Джей Ди Вэнс и Трамп раздразнили украинского лидера, а потом "укусили".

Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо похвалил президента Украины Владимира Зеленского за "четкость" во время спора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что правильное понимание фактов является основой всего.

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