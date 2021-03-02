Исполнительница готовится к выходу нового альбома.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, готовится к выходу нового альбома и в связи с этим переживает из-за низкого количества просмотров ее постов.

Читайте также"Девочка созрела": певица Jerry Heil "в активном поиске" показала стальной пресс (фото)Об этом она написала в своем Instagram.

«Панды, честно. Такой ж*пы по просмотрам постов я не ожидала накануне публикации альбома. Что с этим делать, а главное - почему это произошло и как это исправить? - пока не знаю точно», - призналась исполнительница.

Поклонники певицы в комментариях дали ей несколько советов, как увеличить просмотры: «Надо идти на крайние меры и выставляли ж*пу», «Яна, ты разве забыла, как это делается? Сбрасываешь фото себя полуобнаженной и - вуаля, просмотры взлетают до небес!», «Или голая ср*ка, или.... ср*ка голая», «Попроси, чтобы отписались от тебя и сразу подписались назад», «Не зацикливайся на цифрах, статистике, результате. А лови кайф от процесса».

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Автор: УНИАН