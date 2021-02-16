Да и сама Энистон недавно подогрела слухи о новом романе.

По информации СМИ, у голливудской актрисы Дженнифер Энистон появился новый бойфренд.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источники. Читайте такжеДженнифер Энистон - 52: путь от официантки до звезды сериала "Друзья"

При этом журналисты не раскрывают личность мужчины. "Он приземленный, красивый, он заставляет ее смеяться, заставляет ее чувствовать себя в безопасности. Дженнифер доверяет ему", – утверждает источник.

Да и сама Энистон недавно подогрела слухи о новом романе, опубликовав пост в Instagram, в котором рассказала, чего ожидает от отношений.

Дженнифер Энистон: что о ней известно

Энистон – американская актриса, наиболее известная по роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья".

Дженнифер развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли ждет от него ребенка.

В 2018 году голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру, официально объявили о расставании.

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Автор: Ольга Робейко