Певица отметила, что для нее это было очень ответственной миссией.

Украинская певица Джамала выступила на благотворительном матче, который проходил на стадионе футбольного клуба "Челси" в Лондоне. Звезда исполнила гимн Украины.

"Петь гимн - это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах в более чем 200 странах и для многомиллионной аудитории – еще больше. Сегодня мой гимн звучит торжественно, взлетая над стадионом. Потому что так я радуюсь, что каждый день мы приближаем нашу победу на глазах у всего мира. Для каждого, кто прикасается к гимну Украины своими чувствами и пережитыми эмоциями, он становится особенной, его собственной песней. В этом магия патриотизма: когда ты делаешь это от души, с любовью, можно увидеть, как ты отрываешься и буквально летишь от счастья, что "твою песню", твой гимн, слышит мир", - поделилась эмоциями Джамала.

Она разместила в Instagram видео своего выступления на стадионе. Пользователи заметили, что Джамала исполняла гимн в необычной интерпретации. Певица немного изменила мелодию. Из-за этого некоторые комментаторы начали писать, что им такое исполнение не понравилось.

"Голос невероятный, бесспорно, но! Если так каждый певец будет петь, добавляя свои фишки и меняя мотив гимна, то от него ничего не останется", - написали пользователи.

Впрочем, сама Джамала отреагировала на критику спокойно. Она пояснила, что никакой "зрады" в этом нет. Певица ответила: "Не драматизируйте. Всегда есть и будут разные исполнения. От девушек в ванной до бойцов перед боем. Это же классно. Не ищите "зраду" там, где ее нет. Обнимаю".

Напомним, недавно Джамала оказалась в эпицентре глобального пожара в Италии. Ей пришлось срочно эвакуироваться.

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