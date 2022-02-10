Артистка выложила черно-белые кадры с Кузьмой.

Известная украинская певица Джамала рассказала своим поклонникам, какие песни она собирается презентовать в ближайшие месяцы. 11 февраля украинская крымскотатарская певица выпустит трек под названием "Хай буде так, як хочеш ти", посвященный погибшему в 2015 году украинскому певцу Кузьме Скрябину.

Об этом Джамала сообщила на своей странице в Instagram.

"Завтра. Хай буде так, як хочеш ти", - написала артистка под черно-белыми снимками с погибшим музыкантом.

"Люблю вас и Скрябина", "Нам всем его очень не хватает. Помним. Чувак, ты крут", "Так не хватает Кузьмы. Помним", - пишут поклонники в комментариях.

К слову, в музыкальном наследии Скрябина есть песня под названием "Хай буде так, як хочеш ти", текст и музыку к которой артист написал самостоятельно. Именно ее и перепела Джамала.

"Совершенно подлинная и сверхкрутая история, как и ее автор", - прокомментировала народная артистка Украины предстоящую премьеру.

Напомним, рано утром 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма) разбился на машине у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. В тот момент музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге. Его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом ГАЗ-53.

Отметим, группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала кавер песни "Мовчати" Скрябина.

Также ранее мы писали, что украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) презентовал кавер песни своего близкого друга Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) "То моє море".

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