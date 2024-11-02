Ведущая не была рядом с мальчиком на момент обстрела.

Известная украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина вышла на связь в своем Instagram и рассказала, как пережил очередной обстрел оккупантов ее 10-летний сын Александр. Мальчик очень испугался из-за атаки РФ по Украине.

Этой ночью враг снова атаковал Киев своими беспилотниками. Захватчики в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре. В столице в течение нескольких часов раздавались громкие взрывы, которые очень напугали сына блогерши. В этот момент Ефросинина не была рядом с мальчиком и не могла успокоить его. Дело в том, что в пятницу Александр остался на ночлег у бабушки. В ночь на субботу началась воздушная тревога и атака россиян "шахедами".

Утром Мария написала сыну, чтобы узнать, как он себя чувствует. В переписке с мамой Саша признался, что видел собственными глазами вражеский дрон. Ему было страшно, а также добавил, что чувствовал себя "как ничего в нем нет". Напуганный мальчик напоследок написал, что хотел бы обнять маму и быть рядом с ней.

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"Оставила Сашу у мамы на ночь и такое ужасное утро. Мой ребенок, как и все украинские дети, переживает опыт, которого не должно быть в их жизнях. Никогда не прощу это. Всегда буду видеть испуганные глаза моего сына в каждой от*о*ийской харе", - прокомментировала очередной обстрел Ефросинина.

К слову, ранее ведущая рассказывала, что ее сын сложно переживает атаки россиян по столице. Каждый раз он очень пугается, но не менее испуганная Мария пытается успокаивать сына и находиться с ним в безопасном месте во время обстрелов. У мальчика даже были панические атаки.

Как известно, сейчас Ефросинина в одиночку воспитывает мальчика, они живут только вдвоем, поскольку ее муж Тимур Хромаев служит в ВСУ. У супругов также есть 20-летняя дочь Нана, но она сейчас учится на политолога в нидерландском университете.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, где сейчас служит ее муж-воин. Ведущая также рассказала, как поддерживает отношения с любимым.

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