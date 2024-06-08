Юлия Бакуменко приятно удивила поклонников семейным снимком.

Жена известного украинского певца Виталия Козловского - пиарщица Юлия Бакуменко - порадовала семейным контентом. Она поделилась фотографией 3-месячного сыночка с его 86-летней прабабушкой.

В своем Instagram Бакуменко опубликовала кадр, на котором видно крошечную ручку мальчика Оскара. Также на снимке виднеются ладони его бабушки. Звездная жена оставила трогательную подпись под фотографией.

"Сила и любовь поколений", - лаконично подписала фото Юлия и добавила смайлик в форме сердечка.

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Что известно о сыне Козловского и Бакуменко

Козловский в апреле шокировал признанием, что впервые стал отцом. Артист был на родах и постоянно поддерживал беременную жену. Певец рассказал, что означает имя его сына.

На днях стало известно, что Козловский тайно покрестил Оскара. Крещение звездного первенца состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве. Сейчас знаменитость часто делится семейными фотографиями в сети и недавно показал прогулку с трехмесячным мальчиком. Лицо малыша звездные супруги пока скрывают.

Напомним, ранее жена Виталия Козловского показала еще одного взрослого сына певца. Мальчику 9 лет, и он проводит много времени с младшим Оскаром.

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