Украинок разозлил пост женщины, которая вместе с детьми отдыхает на пляже, но пишет об усталости.

Жена известного украинского ведущего Григория Решетника, которая сейчас отдыхает за границей, пожаловалась на "эмоциональное выгорание". Кристина Решетник сделала пост в Instagram, в котором поделилась мыслями относительно усталости.

"Эмоциональное выгорание ... От новостей ... Ежедневных потерь, страданий наших украинцев, от ситуации в стране... Последние полтора года - это один сплошной день траура, где между этим всем пытаешься найти силы что-то делать, летишь в потоке, пытаешься жить и работать. Стараешься быть тем лучиком солнца для четырех своих ребят, потому что детям нужна счастливая мама, а мужу - та поддержка, которая будет вдохновлять в такое непростое время. Знаю, что здесь много женщин, которые понимают о чем я", - написала она.

Также жена Решетника решила рассказать, как она решила бороться с "выгоранием". По словам женщины, она устроила себе "детокс".

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"Я нашла панацею, как можно немного "набраться ресурса" перед сложной осенью и зимой. Сейчас я немного взяла паузу - минимум новостей и телефона, больше медитаций, книг, общения с детьми и мамой. В голове "посветлело", детокс проходит не зря", - написала жена Решетника.

Пост женщины возмутил комментаторов. Украинки начали писать, что не могут понять такие жалобы. Также пользовательницы отметили:

"О каком выгорании вы вообще говорите, сидя на курортах заграницей, разъезжая по концертам Бейонсе? Хотя бы имели немного уважения к украинским женщинам, которые за все время войны сидят под ракетными обстрелами вместе с детьми и чьи мужчины на фронте"

"Классное выгорание на концерте Бейонсе. Да, тоже хочу выгорать. Но каждый день хочу в свой Херсон. И чтобы все были вместе. Но вам этого не понять никогда"

"Тоже хотелось бы выгорать где-то на островах, греясь на солнышке, а не под ракетами в Украине".

Напомним, это уже не первый скандал, в который попадает Кристина Решетник и ее муж. Недавно ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на хейт. После этого звездная пара посетила концерт Бейонсе, что также вызвало большую волну негатива.

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