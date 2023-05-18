Украинцы негативно отреагировали на его хвастовство.

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками кадрами из Рима. Он прогулялся по городу вместе со своей женой Кристиной Решетник.

Украинцы резко негативно восприняли такой поступок телеведущего. Они считают, что сейчас неуместно делиться такими кадрами, когда большинство семей находятся в разлуке из-за войны в Украине.

Более того, у него спросили, почему он не защищает родную страну на фронте. Ведь большинство мужчин еще в первые дни полномасштабного российского вторжения вступили в ВСУ, чтобы отбивать атаки оккупантов. Однако Решетник решил не отвечать на эти комментарии.

Видео дня

Что пишут пользователи сети

"А как вы выехали за границу?"

"Не понимаю, зачем это выставлять. Только народ раздражаете"

"Ваше видео не очень красивое в данный момент. Уважайте семьи военных"

"Выпендрежник и самовлюбленный индюк"

Стоит отметить, что Решетник все же отреагировал на просьбу уважать семьи военных. Он написал: "Я не только уважаю, а и помогаю нашим ребятам и девушкам, а также их семьям. А они благодарят и поддерживают меня! И по поводу этого видео тоже".

Напомним, жена Решетника сравнила себя с Зеленской и разгневала украинцев.

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