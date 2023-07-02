Фолловеры напомнили паре о войне в Украине, пока они отрывались на концерте Бейонсе.

На днях украинский ведущий Григорий Решетник сделал своей супруге подарок - поездку на концерт легендарной певицы Бейонсе. Они показали, как зажигали под любимые хиты, однако хейтеры этого не оценили.

В сети буквально набросились на Кристину Решетник с обвинениями за хвастовство во время полномасштабной войны в родной стране. На защиту супруги встал Григорий. Он написал:

"Моя королева, я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране – восхищают и влюбляют в тебя еще больше родных, поклонников. Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом – тебя никто не обидит, а если попробует… мы что-нибудь придумаем".

Стоит отметить, что этот пост Решетника вызвал еще больше гнева в сети. Юзеры сказали, что он своими поступками предает Украину и плюет в лица военных, вдов и матерей, потерявших своих детей из-за агрессии РФ.

Что пишут фолловеры

"Гриша, имейте уважение к женщинам и девушкам, которые потеряли своих мужчин на войне. Вам слишком весело, как кому-то очень больно"

"Кому нужны такие фотографии? Женщины остались без мужчин, сыновей, родителей, братьев, а вы все расхваливаете свою пару! Желаю вам счастья, но достаточно себя пиарить, не время"

"Интересно, а на войну только настоящие мужчины уходят, а богачи жируют, хотя фото не выставляли? А что женщинам делать, кто потерял своих мужчин? Почему вы кайфуете, а остальная Украина бедствует?"

"Почему вы имеете право оскорблять военных, вдов, несчастных, кто остался без домов? Плевок каждому украинцу. Тошнит от таких, как вы. Украина в крови, а вы, показушники, только это и можете делать. Хоть одно дело хорошее покажите. Вы мужчина в тылу, так ведите себя как мужчина. Почему ваших детей защищают парни, а вы жируете?"

Напомним, ранее Григорий Решетник похвастался отдыхом в Риме и нарвался на хейт.

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