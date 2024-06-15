Мальчик получил сюрприз от родителей.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой поздравили своего сына Михаила с праздником.

Сегодня, 15 июня, мальчик празднует свой день рождения. Ему исполнилось три года. По случаю этого события родители опубликовали совместные фотографии с сыном в Instagram и добавили свои поздравления.

"Любимый, с днем рождения! Счастливой судьбы тебе! Божьего благословения! Папа и мама рядом, Михасик Павлик", - написал Виктор.

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Также Екатерина поздравила сына и подчеркнула, что гордится его успехами.

"Моя Вселенная, моя жизнь! Мой сын! Самое дорогое, что есть в моей жизни! Мой Михасик, с Днем рождения! Счастлива быть твоей мамой. Я верю в тебя, горжусь тобой, бесконечно люблю тебя", - написала блогерша и показала фото с праздничной фотосессии с именинником.

А еще Екатерина показала, что утром Мишу ждал сюрприз. Его комнату звездные родители решили украсить шариками разного цвета, а также большим шариком в виде машины.

Напомним, недавно жена Виктора Павлика показала, как отпраздновала юбилей и что подарил муж.

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