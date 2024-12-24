Девушка показала, как ей сделал предложение возлюбленный.

Младшая дочь известных актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур - Талула - выходит замуж.

Радостной вестью поделилась сама 30-летняя девушка в своем Instagram. Она опубликовала фото с предложения любимого. Мужчина сделал романтическую атмосферу, украсив помещение свечками и лепестками роз. А потом стал на одно колено и подарил дорогое обручальное кольцо.

"Мы сделали это", - сказал будущий жених.

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К слову, избранником дочери голливудских звезд стал музыкант Джастин Эйси. Когда именно влюбленные планируют сыграть свадьбу - они не отметили.

Кстати, девушка два года назад уже была помолвлена с бойфрендом Дилланом Бассом. Однако позже мужчина отменил свадьбу и бросил Талулу из-за ее проблем со здоровьем. Не секрет, что она имела различные зависимости и анорексию, но сейчас смогла преодолеть это.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала об отношениях актера с внучкой. Она назвала отца, который уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью - лобно-височной деменцией, "прекрасным дедушкой". Брюс даже стал свидетелем того, как маленькая Луэтта делала первые шаги в своей жизни.

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