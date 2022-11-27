27-летняя директор банкетной службы Юлия рассказала, что после прощания с "холостяком" встретила его в отеле на следующий день, но он даже не поздаровался.

В пятницу, 25 ноября, состоялся пятый выпуск романтического реалити "Холостяк", во время которого выбыли сразу две участницы - Юлия и Роксолана.

И если визажистка Рокси лишь сказала, что главный герой Алекс Топольский так и не понял ее отношения к себе, то Юлия, подарившая "холостяку" на первой вечеринке голубцы, была более откровенной.

Девушка рассказала, что после прощания с Алексом встретила его утром в отеле за завтраком. Вместе с ним был ведущий шоу Григорий Решетник. По ее словам, они видели девушку, однако Топольский даже не поздоровался с ней.

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"На следующее утро я встретила Алекса и Гришу на завтраке в отеле. Первый прошел мимо и даже не поздоровался. А с Гришей пообщалась и посмеялась: "СТБ – возможно все". Драмы мало не бывает", - рассказала Юлия в инста-сториз.

Она добавила ,что могла бы задержаться в шоу до восьмого выпуска, но решила не тянуть, так как ей было очень сложно.

"Можно было протянуть до 8 выпуска. Я знала, как это сделать, но понимала, что главное – сохранить репутацию (тогда еще не было озвучки и очевидного образа колхозницы, который создали с помощью нее). Надо оставаться человеком и беречь себя от еще большего стресса. Последнюю неделю мне было очень плохо, что мной манипулируют", – добавила девушка.

Напомним, Алекс Топольский попрощался с Юлией из-за ее неуверенности в себе. Главный герой шоу сказал, что не видит совместного будущего с такой девушкой.

Позже и сама Юлия высказалась по поводу проекта и самого Алекса Топольского. Она призналась, что по дороге домой после прощания с "холостяком" наговорила кучу гадостей.

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