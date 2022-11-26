Алекс Топольский пообщался с девушками, с некоторыми у него даже был поцелуй.

25 ноября состоялся пятый выпуск романтического реалити "Холостяк". Главный герой Алекс Топольский пригласил на свидания нескольких девушек, однако не все смогли достучаться до его сердца.

В материале УНИАН вы узнаете, как прошел выпуск и кто из девушек покинул проект.

Индивидуальное свидание с Викой

Первой на свидание пошла актриса Виктория Варлей. Их свидание начиналось вполне спокойно, пока они не разделись и не побежали купаться в море. "Холостяку" понравилось, как выглядит Виктория в купальнике. Такой "романтик" они закрепили страстным поцелуем.

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Групповое свидание с Роксоланой и Лизой

Далее было групповое свидание с Роксоланой и Лизой в пустыне Дубая. Во время этого свидания Лиза рассказала главному герою, что у нее были пищевые расстройства. Но ей удалось взять себя в руки и теперь она помогает другим. В конце личного общения Алекс отметил, что все прошло спокойно и искренне, но сама девушка отметила, что ей не хватило близости.

А вот с Роксоланой Топольский прокатился верхом на верблюдах. Казалось бы, их общение должно было пройти весело и непринужденно. Но Алекс затронул очень болезненную для девушки тему - спросил об ее отце. В какой-то момент Рокси расплакалась, говоря, что отец исчез из ее жизни, когда она была совсем маленькой.

Групповое свидание с Сашей, Катей и Юлей

На третье свидание Алекс пошел с Сашей из Харькова, с которой в четвертом выпуске шоу у него состоялся поцелуй, и с моделью Катей, которую окрестили самой красивой девушкой на проекте. Компанию им составила Юлия, получившая на прошлой церемонии роз целый букет. Таким образом он пытался помочь девушке стать увереннее в себе и отметил, что на этой неделе у нее будет последний шанс проявить себя. Однако, по словам Топольского, у девушки не прибавилось уверенности в себе, поэтому он не видит с ней совместного будущего. Юлия отправилась домой.

Кроме того, ранее Катя дала возможность Алексу загадать ей желание. "Удиви меня", - сказал "холостяк", отметив, что хочет большей инициативы с ее стороны. Модель заверила, что у нее уже есть идеи, как впечатлить его.

Завершение этого группового свидания было предсказуемым. "Холостяк" поцеловался с Сашей из Киева, пока Катя сидела в соседней комнате.

Совместная вечеринка обернулась конфликтом на проекте

К концу недели главный герой предложил участницам устроить коктейльную вечеринку. Девушки вручили "холостяку" подарки, сделанные своими руками. Он получил игрушки, внутри которых были романтические послания для него.

Также девушки по предложению ведущего Григория Решетника устроили дебаты. Каждая из них выбрала себе соперницу, которую ей пришлось "заткнуть за пояс". Участницам пришлось доказывать свою точку зрению в таких вопросах как секс на первом свидании, может ли мужчина уйти в декрет, "за" или "против" они пластических операций и прочих.

Претендентки на сердце Топольского настолько увлеклись процессом, что даже начали ссориться на глазах у "холостяка" и Решетника. Отбиваться от девушек в очередной раз пришлось Саше Мудрой, которую обвинили в надменном поведении.

Холостяк 12 - кто покинул проект 25 ноября

В этот раз церемония роз прошла в неожиданном формате. Девушки, как ранее, не собрались вместе в одном зале. Алекс предварительно каждой из них оставил записку, где написал, в котором часу и где им нужно быть. Поэтому с каждой участницей он немного пообщался тет-а-тет.

Так, в ходе церемонии розу "хазяйки дома" получила Виктория Варлей, желтую розу получила Марина. Ей предоставился последний шанс доказать "холостяку", что у нее есть чувства к нему, а не она просто хочет его соблазнить. Топольский, как он сказал, не до конца разобрался, какая главная цель у Марины на проекте. Белую розу, дающую девушке возможность загадать желание, получила Саша из Харькова.

А вот выбыла из проекта 28-летняя визажистка Роксолана. Топольский заявил, что пришел на шоу за реальными эмоциями и отношениями, а Рокси в нем незаинтересована. Он пожелал ей найти мужчину, с которым она будет на одной волне.

Напомним, ранее в сети выяснили, что участница "Холостяка-12" уже искала любовь на иностранном шоу.

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