14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц.

Украинские звезды в День защитников и защитниц 14 октября поздравили всех причастных с праздником.

В частности, среди тех, кто в этот день обратился к защитникам Украины со словами поздравлений – экс-фронтмен "Тартака" Александр Положинский, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также группа "Антитела".

"Всем, кто боролся и борется за Украину, ее независимость и целостность, кто защищал и защищает, благодарность и уважение!" – отметил Положинский.

"Пока мы работаем и учимся, воспитываем детей и помогаем родителям... Пока мы пишем новые песни и ходим на концерты... Пока мы болеем и лечимся... Пока мы скорбим и радуемся... Они защищают. Защищают нас. Защищают право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину. С праздником вас, наши защитники и защитницы. Храни вас Бог. Слава Украине!" – написал Вакарчук.

Читайте такжеВ Киеве прошел марш ко Дню защитников и защитниц Украины (фоторепортаж, видео)"Мы благодарим всех защитников и защитниц, которые ежедневно прилагают усилия, рискуют и стоят за нашу правду, свободу и независимость. И помним всех, кто смело держал оборону и нес наш флаг, но так и не вернулся домой. Дорогая цена нашего мирного неба", – говорится в поздравлении от группы "Антитела".

День защитников и защитниц Украины

Государственный праздник Украины, который отмечается 14 октября с 14 октября 2014 года.

С 2015 года этот день является нерабочим.

До июля 2021 года назывался "День защитника Украины".

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Автор: Катерина Шварц