Певица показала новое фото. За несколько часов снимок набрал почти 50 тысяч лайков.

Украинская сольная певица Надежда Дорофеева опубликовала у себя в Instagram-блоге интересное фото, на котором она сидит на стуле. Девушка одета в рубашку и короткие шорты. Чтобы в кадр не попало ничего лишнего, она поставила ноги на стул и скрестила их.

Бросается в глаза также стакан, который стоит у исполнительницы прямо на голове. В описании к публикации Дорофеева подняла тему того, как переходила на украинский язык. Звезда отметила, что это произошло в преддверии ее участия в одном из вокальных проектов в качестве тренера.

Экс-супруга Дантеса отметила, что ей очень помогает прокачивать произношение чтение вслух книг на украинском языке.

"Я читаю вслух. А началось все с того, что я захотела прокачивать свой уровень украинского языка накануне "Голос. Дети". Однажды я пришла на занятие с Юлей Зарембой. Она сказала сразу: "Надя, тебе нужно читать украинские книги вслух". "Что?", - подумала я. Последний раз я такое делала в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но, скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы. Если вы тоже на этапе изучения, берите этот лайфхак на заметку", - написала Дорофеева.

Напомним, Надя Дорофеева расплакалась, когда пела об Украине на концерте.

Также УНИАН писал, что Дантес и Кацурина впервые публично появились вместе и обратились к фанатам с важным заявлением.

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