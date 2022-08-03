Публика долгое время спорила о том, вместе ли они.

Владимир Дантес, которому давно приписывают роман с ресторатором Дашей Кацуриной, выложил видео. На нем он сидит на кровати с Дашей. У девушки распущены волосы, она одета в сексуальную шелковую ночнушку молочного цвета.

Ролик Владимир начинает словами о том, что они с Дарьей давно хотели кое-что рассказать фанатам.

"Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что это не ко времени, но для нас с Вовой это действительно важно. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой это обсуждают между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать", - заинтриговали Дантес и Кацурина.

После небольшой интригующей паузы они призвали помогать животным, поддерживать проект "UA Animals", а также подчеркнули - животные тоже страдают от войны. Поэтому, если есть возможность, просят приютить кого-то из брошенных питомцев у себя.

"Вова, почему я думаю только о том, в брюках ли ты на этом видео или просто в трусах на домашнем? Животным помогаем!", - написал в комментариях телеведущий Анатолий Анатолич.

"Спасибо за доброе сердце", - добавила рэперша alyona alyona.

"Обожаю", - отметила телеведущая и волонтер Маша Ефросинина.

"Очень круто, что вы воспользовались тем, что людям интересно и рассказали или напомнили о том, что действительно важно", "Именно это мы и ожидали услышать", "Очень метко использовали инфоповод", - пишут пользователи сети.

Напомним, экстрасенс рассказал, почему на самом деле расстались Дорофеева и Дантес.

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