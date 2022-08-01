Исполнительница не смогла сдержать эмоций.

Недавно Надежда Дорофеева представила совместную композицию с Артемом Пивоваровым. Она получила название "Думи". Музыка была написана в рамках проекта Артема "Твои стихи, мои ноты" на слова Тараса Шевченко. Она быстро стала хитом, поэтому сейчас артисты исполняют ее на своих благотворительных мероприятиях.

Недавно Dorofeeva выступила в Алматы, где во время исполнения строчки "Моя, моя Україно, привітай же, ненько, ти" не смогла сдержать слез. На ее фан-аккаунте в Instagram был опубликован отрывок, где видно, как звезда несколько секунд перестает петь в попытке сдержать свои эмоции.

Отметим, что Надежда - одна из первых артистов, кто начал говорить всему миру правду о войне в Украине и призывать к помощи. На протяжении почти шести месяцев она гастролирует, собирая деньги для родной страны.

Напомним, недавно Дорофеева в миниатюрном купальнике показала стройную фигуру.

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