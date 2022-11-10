Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками романтическими фотографиями со своим возлюбленным Михаилом Кацуриным.
В кадре пара сидит в кафе и нежно целуется. Такое фото знаменитость подписала очень лаконично: "Моменты". Однако фолловеры не пришли в восторг от этого снимка.
Хейтеры атаковали Надю Дорофееву
Роман Дорофеевой и Кацурина вызывает у пользователей сети непонимание, как бывшие супруги Надя и Вова Дантес, Миша и Даша Кацурины могли обменяться партнерами.
- "Гениально! Поменялись партнерами"
- "Дантес на фото просто огонь"
- "Если жена дарит вам незабываемые эмоции и делает вас счастливым, то не важно, чья это жена"
- "Понятно, что личная жизнь - не дело посторонних. Но почему-то симпатия к Дорофеевой пропала. Была светлая девушка. Семьи хорошие. А теперь какой-то подлостью и непорядочностью отдает"
- "Отврат просто. С другом мужа"
- "Ребята, чувак отдыхает от детей, семейной рутины... Отдохнет и вернётся в семью, к жене"
Однако Надя Дорофеева не стала молчать. Она ответила на самые колкие комментарии хейтеров.
Надя Дорофеева и Михаил Кацурин: история отношений
В марте 2022 года стало известно о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. В это же время о расставании сообщили Миша и Даша Кацурины. Позже стало известно, что у Нади и Миши роман.
Брошенная Кацурина решила утешиться в объятиях Дантеса. Позже и их дружба переросла в более серьезные отношения.