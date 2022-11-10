Дорофеева ответила на "острые" комментарии.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками романтическими фотографиями со своим возлюбленным Михаилом Кацуриным.

В кадре пара сидит в кафе и нежно целуется. Такое фото знаменитость подписала очень лаконично: "Моменты". Однако фолловеры не пришли в восторг от этого снимка.

Хейтеры атаковали Надю Дорофееву

Роман Дорофеевой и Кацурина вызывает у пользователей сети непонимание, как бывшие супруги Надя и Вова Дантес, Миша и Даша Кацурины могли обменяться партнерами.

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"Гениально! Поменялись партнерами"

"Дантес на фото просто огонь"

"Если жена дарит вам незабываемые эмоции и делает вас счастливым, то не важно, чья это жена"

"Понятно, что личная жизнь - не дело посторонних. Но почему-то симпатия к Дорофеевой пропала. Была светлая девушка. Семьи хорошие. А теперь какой-то подлостью и непорядочностью отдает"

"Отврат просто. С другом мужа"

"Ребята, чувак отдыхает от детей, семейной рутины... Отдохнет и вернётся в семью, к жене"

Однако Надя Дорофеева не стала молчать. Она ответила на самые колкие комментарии хейтеров.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин: история отношений

В марте 2022 года стало известно о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. В это же время о расставании сообщили Миша и Даша Кацурины. Позже стало известно, что у Нади и Миши роман.

Брошенная Кацурина решила утешиться в объятиях Дантеса. Позже и их дружба переросла в более серьезные отношения.

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